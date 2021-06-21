Финляндия - Бельгия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Сборные Финляндии и Бельгии завершают групповой турнир очным противостоянием. Турнирная ситуация в группе В такова, что в зависимости от результатов тура финны могут занять как первое место, так и остаться без плей-офф. Правда, обыграть фаворита квартета - практически неподъемная задача, и вряд ли первая строчка уйдет от команды Роберто Мартинеса.

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