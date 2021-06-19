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Де Брёйне: «Горжусь, что меня рассматривают в качестве претендента на «Золотой мяч»

19 Июня 2021, 18:54,

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне был признан лучшим игроком сезона в Англии, а также рассматривается в качестве претендента на «Золотой мяч».  Об этом спросили у бельгийца на пресс-конференции.

- Это от меня не зависит, я просто пытаюсь быть лучшим футболистом. Я очень счастлив, что не обязан выбирать лучшего, так как очень много очень хороших игроков. Горжусь, что меня рассматривают в качестве претендента на «Золотой мяч». Это значит, что я среди лучших игроков планеты, - заявил бельгиец журналистам.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне
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Комментарии (1)
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0
Карыч Кар
19 Июня 2021, 19:44

Претендент на ЗМ один. Это гном.

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