Де Брёйне: «Горжусь, что меня рассматривают в качестве претендента на «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне был признан лучшим игроком сезона в Англии, а также рассматривается в качестве претендента на «Золотой мяч». Об этом спросили у бельгийца на пресс-конференции.

- Это от меня не зависит, я просто пытаюсь быть лучшим футболистом. Я очень счастлив, что не обязан выбирать лучшего, так как очень много очень хороших игроков. Горжусь, что меня рассматривают в качестве претендента на «Золотой мяч». Это значит, что я среди лучших игроков планеты, - заявил бельгиец журналистам.

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