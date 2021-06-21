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Болельщики испытывают трудности с попаданием на матч Финляндия – Бельгия в Санкт-Петербурге

21 Июня 2021, 21:08,

Болельщики испытывают трудности с попаданием на матч между сборными Финляндии и Бельгии, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

По эксклюзивной информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», на одном из входов на стадион сломалась рентгеновская лента, что спровоцировало столпотворение. На данный момент пропускают только тех, кто пришёл на матч без вещей, а таких подавляющее меньшинство.

Напомним, что матч между сборными Финляндии и Бельгии начнётся в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече сборная России сразится со сборной Дании, игра может стать ключевой для обеих команд.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Бельгии, Сборная Финляндии
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