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Бельгия дожала Финляндию и уверенно заняла первую строчку в группе

21 Июня 2021, 23:53,

Сборная Бельгии помучалась с командой Финляндии, но во втором тайме додавила соперника. Благодаря этой победе подопечные Мартинеса завершили групповой этап со стопроцентным показателем, а финны будут рассчитывать на чудо, чтобы выйти с третьего места.

 

Протокол игры  
Финляндия 0:2 Бельгия
  74' Градецки Лукаш (0:1)
  81' Лукаку Ромелу (0:2)
Градецки Лукаш Тойвио Йоона Араюури Паулус О'Шоунесси Даниэль Райтала Юкка Лод Робин   90' (Йенсен Фредрик (   90') Спарв Тим   59' (Шуллер Расмус (   59') Камара Глен Уронен Йере   70' (Алхо Николай (   70') Похьянпало Йоэль   70' (Кауко Йони (   70') Пукки Теэму   90' (Форсс Маркус (   90')
Запасные: Йоронен Йессе Иванов Роберт Яаккола Ансси Соири Пюрю Тейлор Роберт Валакари Онни Вяйсянен Лео
Куртуа Тибо Денайер Джейсон Боята Дедрик Вермален Томас Троссар Леандро   75' (Мёнье Тома (   75') Витсель Аксель Де Брёйне Кевин   90' (Ванакен Ханс (   90') Шадли Насер Докю Жереми   76' (Бачуайи Миши (   76') Азар Эден Лукаку Ромелу   84' (Бентеке Кристиан (   84')
Запасные: Селс Матц Тилеманс Юри Карраско Янник Прат Деннис Мертенс Дрис Миньоле Симон Дендонкер Леандер Вертонген Ян
21 июня. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Пока сборная России билась с датчанами за место в плей-офф, в Санкт-Петербурге встречались бельгийцы с финнами. Этот матч также был очень важен для распределения мест. Бельгийцы заранее обеспечили себе место в плей-офф, но, чтобы обеспечить первое место, надо было не проиграть «суоми». В свою очередь финны в случае победы гарантировали бы себе первую строчку, а при любом другом исходе могли оказаться на втором или третьем месте.

Бельгийцы ожидаемо с первых минут забрали себе мяч и стали давить на оборону сборной Финляндии. «Суоми» это явно не понравилось, и скандинавы довольно быстро смогли отодвинуть игру в центр поля. Более того, финны и сами пытались что-то придумать впереди. В одном из эпизодов Пукки промедлил после передачи фланга, став обрабатывать мяч вместо удара, и лишился шанса.

Первый острый момент всё же создали бельгийцы. Лукаку слева вошёл в штрафную и пробил в дальний угол, но не попал в створ. После этого бельгийцы стали наращивать давление. Вскоре Лукаку пытался вывести партнера один на один с Градецки, но пас был прерван. Затем Араюури прервал опаснейший прострел де Брёйне, а после атаки вторым темпом Витсель пробил издали, но вратарь финской команды забрал мяч в углу. По истечении получаса экс-хавбек «Зенита» без помех бил с линии штрафной, но пробил выше цели. Затем ещё и Троссар пробил с той же дистанции, но также неточно.

Embed from Getty Images

За десять минут до конца первого тайма прошёл навес на Лукаку, но его удар головой с близкого расстояния пришёлся точно в руки Градецки. Затем Докю слева вошёл в штрафную и пробил в дальний угол, но вратарь финнов вновь выручил. В итоге, на перерыв команды ушли с нулями на табло, которые полностью устраивали финнов.

В начале второй половины «суоми» действовали чуть храбрее и даже порой прессинговали бельгийцев чуть ли не у чужой штрафной. При этом подопечные Мартинеса, конечно, продолжали владеть мячом и атаковали больше. После углового отличный шанс был у Азара, он бил без помех, но точно в руки Градецки. Финны ответили ударом Камара с линии штрафной, но также точно в голкипера. Тут же Азар после передачи слева вновь бил из центра штрафной, но Градецки опять спас.

В середине второго тайма бельгийцы всё же забили, но у Лукаку был офсайд. Причём повтор показал, что всё решили какие-то миллиметры. В концовке бельгийцы атаковали и пытались забить, финны же просто отбивались, новы стоять не удалось. После углового Вермален выиграл борьбу в воздухе и пробил в штангу, но от неё мяч отскочил в Градецки, а от того юркнул за линию ворот.

Embed from Getty Images

Довольно быстро бельгийцы забили и второй мяч. Лукаку получил мяч в штрафной, развернулся и мощно пробил в угол, не оставив Градецки шансов.

Сборная Бельгии, как и ожидалось, заняла первое место в группе и вышла в плей-офф. Своего соперника подопечным Мартинеса придётся подождать из числа тех команд, которые займут третье место. Кстати, команда Финляндия ещё будет будет надеяться на чудо, чтобы выйти с третьего места.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Бельгии, Сборная Финляндии
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