Голландцы легко разгромили македонцев в прощальном матче Пандева

Сборная Голландии набрала сто процентов очков на групповой стадии, разгромив напоследок сборную Северной Македонии. Стоит отметить, что это был прощальный поединок для Горана Пандева, который больше не будет выступать за национальную команду.

В группе С в последнем туре встречались сборные Голландии и Северной Македонии. Для обеих команд этот матч уже ничего не значил. Голландцы заранее обеспечили себе первое место в квартете, в то время как македонцы лишились шансов занять даже третье место. По этой причине поединок в Амстердаме был почти товарищеским. Тем не менее, Франк де Бур не стал предоставлять лидерам отдых, а выпустив против балканцев основной состав. У македонцев же с первых минут вышел Горан Пандев, для которого это был последний матч в составе национальной команды. Перед матчем голландцы вручили ему памятную футболку.

Голландцы с первых минут довольно предсказуемо забрали мяч под свой контроль. Правда, темп был не самым высоким, очевидно, что никто никуда не спешил. С другой стороны, надо сказать, что македонцы уже на девятой минуте забили, но Тричковски залез в микроскопический офсайд. Голландцы ответили ударом Мемфиса с острого угла, но в створ новичок «Барселоны» не попал.

До середины тайма опасных моментов толком не было, как вдруг Трайковски решился на резкий удар из-за пределов штрафной. Однако голландцев в этом эпизоде спасла штанга. Македонцы вообще выглядели чуть активнее хозяев, но именно на это они и были наказаны. Голландцы перехватили мяч на своей половине поля и провели быструю контратаку. Мален протащил мяч по диагонали направо, отпасовал на Депая, получил обратную передачу, ворвался в штрафную и прострелил в центр, куда уже примчался Мемфис. Новичок «Барселоны» легко расстрелял ворота Димитриевски. Македонцы настаивали, что голевая атака началась с фола против Пандева, но ВАР посчитал иначе.

Embed from Getty Images

Македонцы вскоре ответили дальним выстрелом Трайковски, но мяч прошёл выше цели. Тут же голландцы обязаны были удваивать преимущество. После быстрой атаки Депай прострелил слева на дальний угол вратарской, откуда Дюмфрис мог забивать очередной свой мяч, но латераль умудрился попасть с близкого расстояния в вышедшего из ворот вратаря македонцев.

Ближе к концу первого тайма голландцы завладели инициативой. Хозяева шли вперёд флангами, пытаясь найти слабину в обороне македонцев. У македонцев же вообще перестало что-либо получаться. Даже попытки контратаковать балканцев ни к чему не приводили. Хотя после одного из угловых македонцы едва не сравняли счёт – Муслиу бил головой, но в створ не попал. В ответ голландцы провели несколько перспективных атак, но каждый раз неточным получался последний пас. В итоге на перерыв голландцы ушли с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма голландцы упустили отличный шанс, чтобы удвоить преимущество. После навеса с углового де Лихт головой пробил с близкого расстояния, но Тричковски, который стоял у штанги спас. Однако через пару мгновений мяч всё же оказался в воротах Димитриевски. Голландцы на чужой половине перехватили мяч, Берггёйс сделал пас в левую зону штрафной, Мемфис прострелил, и Вейналдум с пары метров закатил футбольный снаряд в цель.

Embed from Getty Images

Вскоре македлнцы могли сократить отставание в счёте. Балканцы получили право на опасный штрафной в опасной близости от ворот, но удар Панаева Стекеленбург парировал. А вот голландцы свой момент вскоре не упустили. «Оранжевые» разыграли красивую многоходовочку, Мален в касание разрезал оборону македонцев, выведя Депая на рандеву с вратарём, но его удар Димитриевски парировал. Однако первым на добивании был Вейналдум, который расстрелял уже пустые ворота. Вскоре капитан мог оформить и хет-трик, но после прострела ван Анхольта слева он из пределов штарфной пробил чуть выше перекладины.

В середине второго тайма де Бур впервые на нынешнем Евро выпустил на замену спартаковца Куинси Промеса. Вместе с ним на поле появился Вергхорст, который сразу же из пределов штрафной проверил на прочность перекладину ворот балканцев. После этого под овации македонцев заменили Пандева. Игроки команды даже устроили импровизированный коридор, когда форвард покидал поле. Прощание с легендой македонского футбола получилось трогательным.

Embed from Getty Images

В концовке игра потеряла стройность. Македонцы очень хотели забить и шли вперёд. В свою очередь у голландцев старались игроки, вышедшие на замену, пытаясь проявить себя. Правда, действия обеих команд выглядели слегка сумбурными, что не давало ни тем, ни другим довести дело до удара. Лучший шанс упустил Гакпо, который пяткой пробросил себе мяч на ход, вышел на рандеву с Димитриевски, но переиграть вратаря в ближнем бою не смог. В итоге, голландцы завершили групповой этап крупной победой.

В матче 1/8 финала голландцы сыграют в Будапеште, но соперника придётся ждать. Дело в том, что «оранжевых» ждёт одна из команд, которая займёт третье место.