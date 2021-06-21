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Северная Македония - Голландия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

21 Июня 2021, 02:02,

Сборная Северной Македонии подтвердила статус главного аутсайдера группы С Евро-2020 и уже после второго тура потеряла все шансы на плей-офф. Что касается голландцев, то они обыграли главных конкурентов и в любом случае будут первыми.

Единственный на турнире поединок без турнирной мотивации состоится в понедельник и начнется в 19:00. Телепоказ на «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5 Интернет» и «Казспорт». Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Голландии, Сборная Северной Македонии
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