​Видео необычного упражнения на тренировке сборной Северной Македонии

Сборная Северной Македонии в четверг проиграла Украине со счётом 1:2. В преддверии этого матча северные македонцы выполняли необычное упражнение во время тренировочного занятия. Футболисты в паре пробегали определённую дистанцию с конусами, внутри которых находился мяч. Дальше игрокам следовало перебросить мячи в конусы друг друга. Вероятно, такое упражнение может улучшить координацию футболистов. Как бы там ни было, а видео обрело популярность.

Напомним, что сборная Северной Македонии первой на Евро-2020 лишилась шансов на выход в плей-офф. После поражений от Австрии и Украины северные македонцы уже не покинут 4 место в своей группе.