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​Видео необычного упражнения на тренировке сборной Северной Македонии

18 Июня 2021, 18:35,

Сборная Северной Македонии в четверг проиграла Украине со счётом 1:2. В преддверии этого матча северные македонцы выполняли необычное упражнение во время тренировочного занятия. Футболисты в паре пробегали определённую дистанцию с конусами, внутри которых находился мяч. Дальше игрокам следовало перебросить мячи в конусы друг друга. Вероятно, такое упражнение может улучшить координацию футболистов. Как бы там ни было, а видео обрело популярность.

 

Напомним, что сборная Северной Македонии первой на Евро-2020 лишилась шансов на выход в плей-офф. После поражений от Австрии и Украины северные македонцы уже не покинут 4 место в своей группе.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Северной Македонии
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