Главный тренер Северной Македонии: «Для меня было честью возглавлять эту команду на таком турнире»

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски подвёл итоги турнира.

«Для меня было честью возглавлять эту команду на таком турнире. Мы хотели добиться большего, но не стоит разочаровываться, потому что это наш дебют на столь высочайшем уровне. Я могу лишь поблагодарить игроков за те усилия, которые они приложили. Ребята войдут в историю, необходимо поблагодарить Пандева за всё то, что он сделал для Северной Македонии. Горжусь тем, что смог поработать с таким человеком и игроком, который является примером для будущих поколений», - цитирует Ангеловски пресс-служба УЕФА.

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