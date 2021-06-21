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Главный тренер Северной Македонии: «Для меня было честью возглавлять эту команду на таком турнире»

21 Июня 2021, 23:19,

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски подвёл итоги турнира.

«Для меня было честью возглавлять эту команду на таком турнире. Мы хотели добиться большего, но не стоит разочаровываться, потому что это наш дебют на столь высочайшем уровне. Я могу лишь поблагодарить игроков за те усилия, которые они приложили. Ребята войдут в историю, необходимо поблагодарить Пандева за всё то, что он сделал для Северной Македонии. Горжусь тем, что смог поработать с таким человеком и игроком, который является примером для будущих поколений», - цитирует Ангеловски пресс-служба УЕФА.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Северной Македонии, Игор Ангеловски
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