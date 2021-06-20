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​Пандев завершает карьеру в сборной Северной Македонии

20 Июня 2021, 20:36,

Нападающий Горан Пандев завершает карьеру в сборной Северной Македонии. Как рассказал сам Пандев, чьи слова приводит AP, понедельничный матч против Голландии станет для него последним в футболке национальной команды.

В июле Горану Пандеву исполнится 38 лет. За сборную Северной Македонии он впервые сыграл ещё летом 2001 года в игре против Турции. С тех пор Пандев провёл за свою национальную команду 113 матчей и забил 31 гол.

В понедельник, 21 июня, сборная Северной Македонии сыграет против Голландии. Для обеих команд матч в турнирном плане ничего не решает – они в любом случае финишируют на 4 и 1 местах в группе соответственно.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Горан Пандев, Сборная Северной Македонии
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