Нападающий Горан Пандев завершает карьеру в сборной Северной Македонии. Как рассказал сам Пандев, чьи слова приводит AP, понедельничный матч против Голландии станет для него последним в футболке национальной команды.

В июле Горану Пандеву исполнится 38 лет. За сборную Северной Македонии он впервые сыграл ещё летом 2001 года в игре против Турции. С тех пор Пандев провёл за свою национальную команду 113 матчей и забил 31 гол.

В понедельник, 21 июня, сборная Северной Македонии сыграет против Голландии. Для обеих команд матч в турнирном плане ничего не решает – они в любом случае финишируют на 4 и 1 местах в группе соответственно.