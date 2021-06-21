Гигант из «Вольфсбурга», недавний мучитель ЦСКА, борец с расизмом из «Кристал Пэлас» и важнейшее звено «Аталанты»

Сборной Нидерландов не было на крупных турнирах 7 лет – последний раз «оранжевые» бились за доброе имя на чемпионате мира, который состоялся в 2014 году в Бразилии. После двух туров подопечные Франка де Бура возглавляют квартет в группе С – в активе голландцев 6 очков. Мемфис Депай, находясь на Евро-2020, перебрался в «Барселону» – вчера каталонский клуб посредством официального сайта объявил о трансфере экс-игрока «Манчестер Юнайтед». Помимо Депая, в расположении сборной Нидерландов есть ряд других, не менее занятных персон.

Ваут Вегорст

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28-летний нападающий – гроза всех защитников. Форвард, оцениваемый в 30 миллионов евро, имеет выдающуюся статистику в Бундеслиге – 53 гола в 100 матчах. Немудрено, что «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» проявляли к нему интерес в прошлом году, а после Евро-2020 большие клубы встанут в очередь за Ваутом – игрок подобного калибра поможет даже в статусе резервиста. Голландец – яркий пример классического центрального нападающего, а в Англии таких футболистов зовут «target man», что в переводе на футбольный жаргон означает «столб». Главный его козырь – умение забивать головой. Ваут обожает пробивать со средней дистанции – его пушечные удары частенько становятся настоящим испытанием для вратарей. Единственная проблема Ваута – частые попадания в офсайд. В силу выдающейся антропометрии он не успевает перестроиться, оказываясь в ловушке защитников. К слову, противостоят ему по-разному – кто-то пытается оттереть от мяча корпусом, кто-то намеренно подставляется под Вегорста, чтобы заострить внимание арбитра на фоле.

Стивен Бергёйс

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Стивен долго шёл к успеху, и в 2015 году он считал, что переход в «Уотфорд» поможет ему раскрыться. Увы, в Англии вингер забуксовал – 9 матчей в АПЛ не позволили ему громко заявить о себе под руководством Кике Санчеса Флореса («Уотфорд» занял только 13-е место в чемпионате Англии), и спустя год он вернулся в Нидерланды. В «Фейеноорде» Бергёйс стал чаще действовать в зоне центрального нападающего, и это отразилось на его КПД – за 5 лет он наколотил 71 гол в чемпионате Нидерландов, приложив максимум усилий к завоеванию золотой медали Эредивизи. Болельщики ЦСКА должны помнить Бергёйса – в ноябре прошлого года он на протяжении 82 минут держал в страхе оборону «армейцев» (матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Фейеноорда, а Стивен отдал голевую передачу). Сильные стороны Бергёйса – кроссы с фланга, точность передач, укрывание мяча во время движения за счёт корпуса, завершение атак, перемещение по всему фронту нападения, ключевые передачи и дальние удары. А есть ли у этого парня негативные качества? Да, он стабильно выдаёт пасы, что называется, в офсайд, а также не отрабатывает в обороне. Услуги капитана «Фейеноорда» оцениваются в 12 миллионов евро.

Патрик ван Анхольт

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Голландец попал под массовую раздачу трудовых книжек в «Кристал Пэлас» – по окончании сезона с «орлами» попрощались 12 человек, включая участников Евро-2016 Кэхилла и Хеннесси. Ван Анхольт – левый защитник, занимающийся сугубо фланговой работой. Алгоритм его действий прост – отвоевал мяч, сместился и выдал передачу под удар. Он умело укрывает снаряд корпусом, не помогает в воздушных дуэлях и концентрируется на каждом игровом моменте. Ван Анхольт любит играть через быстрые передачи на короткие дистанции и борется с расизмом – у него активная гражданская позиция, и голландец моментально отсылает в Instagram скриншоты расистских оскорблений в свой адрес. Патрик – очень быстрый игрок, которого крайне трудно остановить в одиночку. Он часто забивает – 7 голов за «Сандерленд» в АПЛ, 13 точных ударов в составе «Кристал Пэлас» и 5 мячей в футболке «Витесса». Ван Анхольт – основной игрок «оранжевых» на Евро-2020, пересекавшийся с де Буром как раз в «Кристал Пэлас». Патрик, оцениваемый в 7 миллионов, провёл 3 матча в АПЛ под руководством соотечественника.

Мартен де Рон

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Когда речь заходит об успехах «Аталанты», на ум приходят Иличич, Сапата, Муриэль, Гозенс или Малиновский. Но в опорно-центральной зоне соперников нейтрализует де Рон – хавбек, вылетавший из АПЛ в составе «Мидлсбро», дважды приходил в «Аталанту». Не секрет, что клуб из Бергамо держится на Фрёйлере и де Роне – швейцарец и голландец рушат чужие атаки, но Ремо в большей степени отвечает за конструирование выпадов «Аталанты». Мартен же относится к категории чистейших разрушителей. Де Рон регулярно выдаёт точные обостряющие передачи на партнёров, идеально работает в свободных зонах на перехватах и выходит из-под прессинга оппонентов. Голландец постоянно нарывается на фолы – его сбивают до того, как он переправляет мяч другим игрокам «Аталанты». Потенциальный покупатель должен выложить 23 миллиона евро за одноклубника Миранчука – за ним приглядывают «Барселона», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которому остро необходим хавбек после расставания с Вейналдумом.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ