Вейналдум – о дубле в ворота Северной Македонии: «Удалось оказаться в нужное время в нужном месте»

Полузащитник сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум прокомментировал победу над сборной Северной Македонии (3:0).

«Мой дубль? Здорово, что мне удалось оказаться в нужное время в нужном месте. Вы сами могли увидеть, что я забил два легких гола, но важно прочувствовать этот момент. Думаю, что далеко не все обладают этим качеством.

Мы победили все матчи в группе – это именно то, чего мы и хотели. Прекрасные ощущения.

Признание лучшим футболистом матча? Конечно, это приятно, но Френки и Мемфис заслуживали этого больше меня. Они сыграли просто невероятно сегодня», - цитирует Вейналдума пресс-служба УЕФА.

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