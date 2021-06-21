Де Бур рассказал, что нужно улучшить в игре сборной Голландии

Наставник сборной Голландии Франк де Бур высказался о предстоящей встрече с командой Северной Македонии в третьем туре групповой стадии чемпионата Европы-2020.

«Мы намерены исправить свои огрехи в защитных действиях, также хотим улучшить атаку. Работаем над многими аспектами. Конечно, на нас уже нет давления, ведь мы досрочно пробились в плей-офф. Но к игре с Северной Македонией мы намерены подойти с хорошим настроем. Это может повлиять на следующие поединки», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч Северная Македония - Голландия состоится сегодня, 21 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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