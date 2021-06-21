Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Де Бур решил сделать лишь несколько перестановок в составе сборной Голландии

21 Июня 2021, 17:42,

Сборная Голландии обеспечила себе первое место в группе С на чемпионате Европы. Тем не менее, главный тренер команды Франк де Бур решил не обращаться к активной ротации состава в игре против Северной Македонии. Рулевой «оранжевых» ограничился лишь несколькими перестановками, дав шанс Райану Гравенберху и Дониэллу Малену.

Полностью состав сборной Голландии выглядит так: Стекеленбург, де Лихт, де Врей, Блинд, Думфрис, ван Анхольт, де Йонг, Вейналдум, Гравенберх, Депай, Мален.

Стартовый свисток в матче Северная Македония – Голландия прозвучит в 19:00. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Голландии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции
Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции  
Популярные материалы
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии