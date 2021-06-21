​Де Бур решил сделать лишь несколько перестановок в составе сборной Голландии

Сборная Голландии обеспечила себе первое место в группе С на чемпионате Европы. Тем не менее, главный тренер команды Франк де Бур решил не обращаться к активной ротации состава в игре против Северной Македонии. Рулевой «оранжевых» ограничился лишь несколькими перестановками, дав шанс Райану Гравенберху и Дониэллу Малену.

Полностью состав сборной Голландии выглядит так: Стекеленбург, де Лихт, де Врей, Блинд, Думфрис, ван Анхольт, де Йонг, Вейналдум, Гравенберх, Депай, Мален.

Стартовый свисток в матче Северная Македония – Голландия прозвучит в 19:00. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.