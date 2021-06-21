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21 Июня 2021, 19:11,
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В понедельник вечером на чемпионате Европы проходит матч между сборными Северной Македонии и Голландии. Капитан северных македонцев Горан Пандев проводит последний матч за сборную. Перед началом поединка Пандев получил подарок от капитана сборной Голландии Джорджиньо Вейналдума – футболку с номером 122 на спине. Именно с таким количеством игр Пандев завершит международную карьеру.
Следить за матчем между сборными Северной Македонии и Голландии можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Горан Пандев, Сборная Северной Македонии