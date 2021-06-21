В понедельник вечером на чемпионате Европы проходит матч между сборными Северной Македонии и Голландии. Капитан северных македонцев Горан Пандев проводит последний матч за сборную. Перед началом поединка Пандев получил подарок от капитана сборной Голландии Джорджиньо Вейналдума – футболку с номером 122 на спине. Именно с таким количеством игр Пандев завершит международную карьеру.

Следить за матчем между сборными Северной Македонии и Голландии можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.