Де Бур: «Мы сыграли неплохо»

Наставник сборной Голландии Франк де Бур прокомментировал победу над Северной Македонией (3:0) в третьем круге группового этапа чемпионата Европы.

«Думаю, что мы создали достаточное количество моментов сегодня, но в первом тайме мы играли не самым лучшим образом. В перерыве я пообщался с парнями и сказал, что мы должны играть лучше. Нам было необходимо сконцентрироваться и не допускать моментов у своих ворот. Думаю, что в целом мы сыграли неплохо», - цитирует де Бура пресс-служба УЕФА.

Отметим, что сборная Голландии вышла в плей-офф с первого места, на второй строчке расположилась сборная Австрии.

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