Де Бур: «Италия - команда, которая впечатлила меня больше всех»

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20 Июня 2021, 18:41,
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Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур выразил восхищение игрой сборной Италии, а также назвал лучший матч Евро-2020.
- Италия - команда, которая впечатлила меня больше всех, - заявил де Бур на пресс-конференции перед матчем против Северной Македонии. - Сборная Германии вернулась в число фаворитов после вчерашней победы над Португалией. Команда показала идеальный футбол, наверное, лучший на турнире не этот момент.
Добавим, что итальянцы - единственные, кто выиграл оба матча на Евро, при этом не пропуская.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Италии, Сборная Германии, Сборная Голландии, Франк Де Бур