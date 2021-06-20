Де Бур: «Италия - команда, которая впечатлила меня больше всех»

Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур выразил восхищение игрой сборной Италии, а также назвал лучший матч Евро-2020.

- Италия - команда, которая впечатлила меня больше всех, - заявил де Бур на пресс-конференции перед матчем против Северной Македонии. - Сборная Германии вернулась в число фаворитов после вчерашней победы над Португалией. Команда показала идеальный футбол, наверное, лучший на турнире не этот момент.

Добавим, что итальянцы - единственные, кто выиграл оба матча на Евро, при этом не пропуская.

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