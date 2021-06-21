Почему новичок «Барселоны» просит называть себя Мемфисом, а не Депаем

«Барселона» объявила о подписании контракта с очередным новичком, которым стал Мемфис Депай. В социальных сетях каталонцы его приветствовали по имени, да и на футболке голландец не использует свою фамилию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, в чём причина.

«Барселона» подписала контракт с 27-летним нападающим Мемфисом Депаем. При этом на его майке будет написана не фамилия, как это принято, а имя. Ещё в начале карьеры он говорил журналистам: «Не называйте меня Депаем, зовите Мемфисом». Причина кроется в семье.

Нападающий родился в смешанной семье – его мама голландка, а отец ганец. Правда, со своим папой Мемфис общался недолго. Когда футболисту было четыре года, Деннис Депай ушёл из этой семьи и создал новую. «Я никогда его не прощу», – говорил Мемфис. Это и есть основная причина, почему он не хочет носить фамилию, которая досталась ему от отца.

«Я не хочу объяснять, что именно произошло дома, потому что не хочу, чтобы люди жалели меня. Я уже перевернул эту страницу», – как-то говорил Мемфис в интервью ВВС. «Он несколько раз пытался связаться со мной, но расставание неисправимо. У меня нет отношений ни с ним, ни с его семьёй, и так будет и впредь», – добавил Мемфис.

Зато Мемфис очень сильно привязан к своей маме и относится к ней с большой любовью. Он считает её примером матери-одиночки. Кроме того, Мемфис восхищался своим дедушкой по линии мамы, который помогал в воспитании футболиста. Собственно, именно он и привил в детстве любовь к футболу. Имя дедушки запечатлено на теле Мемфиса на одной из многочисленных татуировок. «Он отдал мне много сил и заботился обо мне. Я всегда буду хранить его в своём сердце», – говорил Мемфис. Дедушки не стало, когда футболисту было 15 лет.

В общем, в атаке «Барселоны» может сложиться новая связка «Ме-Ме». Остаётся только посмотреть, как Мемфис сыграется с Месси.

Андрей Центров