Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А

Сборная Италии выиграла группу А на Евро, набрав стопроцентный показатель очков и не пропустив ни одного гола. Тем не менее есть большие сомнения, что «скуадра адзурра» может претендовать на победу в турнире. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о перспективах подопечных Роберто Манчини в плей-офф.

Ох, в какой эйфории сейчас пребывают поклонники сборной Италии! Если взглянуть на цифры и статистику «скуадры адзурры», то всё похоже на сказку. Сборная Италии уверенно выиграла группу А на Евро, набрав стопроцентный показатель очков и не пропустив ни одного гола. Никто больше повторить такой результат на первом этапе не сможет. Здорово же!

А ещё итальянцы с удовольствием считают другие цифры. Итальянцы не пропускают уже 1000 минут во всех турнирах! «Скуадра адзурра» не проигрывает при Роберто Манчини. Наверняка есть ещё целый ворох каких-то иных показателей, которые должны внушать оптимизм, но если взглянуть чуть спокойнее, то вообще-то итальянцы не выглядят так внушительно.

Первое, что бросилось в глаза, это слабость соперников сборной Италии. «Скуадра адзурра» в этом не виновата, но факт остаётся фактом. Турция просто провалилась, Уэльс не похож на себя образца минувшего Евро, и даже привычно крепкая Швейцария на групповой стадии не показала себя ярко. Речь даже не о том, как каждая из этих трёх команд играла против итальянцев. Даже между собой эти сборные показали футбол не самого высокого качества. Говорить же о предыдущих цифрах итальянцев и вовсе смешно – сухие победы над Болгарией, Северной Ирландией и Литвой не выглядят достижением.

В 1/8 финала итальянцев ждут австрийцы или украинцы, и любой из этих соперников намного серьёзнее, чем те, с кем пока играла «скуадра адзурра» на Евро. Прошлой осенью итальянцы играли вничью с голландцами, поляками и даже боснийцами. В целом подопечные Манчини испытывают сложности против организованных команд, так что «скуадра адзурра» хоть и будет фаворитом в 1/8, но точно не безоговорочным.

Сборная Италии – это команда эмоций, это было заметно на групповом этапе. Пожалуй, подопечные Манчини лучше всех воспользовались ресурсом домашнего стадиона. Римская арена была настоящим двенадцатым игроком «скуадры адзурры», давала сил команде. Однако больше итальянцы дома не сыграют, и без поддержки трибун им будет сложнее играть.

На самом деле есть вопросы и по качеству игры, если уж говорить откровенно. На групповом этапе итальянцы показали, как прекрасно могут наказывать соперников за ошибки. Стоило сопернику замешкаться на своей половине, отдать неточную передачу, как подопечные Манчини тут же накрывали и додавливали соперников. Это отличное качество, но едва ли за счёт него можно будет обыграть более классных противников.

Итальянцы на групповом этапе показали много желания, много эмоций, но пока не восхитили качеством футбола. Возможно, Манчини пока просто приберегает свои задумки – ни Турция, ни Швейцария, ни Уэльс не демонстрировали чего-то сверхъестественного, чтобы заставлять «скуадру адзурру» включать максимальные обороты. Вероятно, есть какие-то наработки, но пока это лишь догадки. При этом Манчини никогда не славился тактической гибкостью. Пока что Италия – это команда-эмоция, однако этого мало, чтобы чего-то достичь.

Если итальянцы пройдут украинцев или австрийцев, то уже в четвертьфинале их с высокой долей вероятности будут ждать бельгийцы. Честно говоря, сейчас не видно серьёзных предпосылок, за счёт чего подопечные Манчини смогут победить команду Роберто Мартинеса.

Андрей Центров