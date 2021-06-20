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Италия победила вторым составом и вышла в плей-офф с первого места в группе

20 Июня 2021, 20:57,

Сборную Италии на этом чемпионате Европы не остановить. В двух прошедших матчах Скуадра Адзурра не пропустила ни одного мяча, отправив в ворота сборных Турции и Швейцарии шесть голов. Уэльс набрал четыре заветных балла, поэтому в предстоящей встрече «драконам» хватило бы и ничейного исхода. С учётом отсутствия мотивации у соперника, вполне достижимый результат.

Протокол игры  
Италия 1:0 Уэльс
(1:0) Пессина Маттео 39'    
Доннарумма Джанлуиджи   90' (Сиригу Сальваторе (   90') Толой Рафаэл Бонуччи Леонардо   46' (Ачерби Франческо (   46') Бастони Алессандро Эмерсон Палмиери Пессина Маттео   80'   87' (Кастровилли Гаэтано (   87') Жоржиньо II   75' (Распадори Джакомо (   75') Верратти Марко Бернардески Федерико   75' (Кристанте Бриан (   75') Белотти Андреа Кьеза Федерико
Запасные: Ди Лоренцо Джованни Барелла Николо Мерет Алекс Иммобиле Чиро Локателли Мануэль Спинаццола Леонардо Инсинье Лоренцо
Уорд Дэнни II Родон Джо Ампаду Этан   56' Гантер Кристофер   80' Робертс Коннор II Моррелл Джозефф   60' (Мур Киффер (   60') Аллен Джо   51'   86' (Дэвис Бен (   86') Уильямс Неко   86' (Брукс Дэвид (   86') Бэйл Гарет   86' (Левитт Дилан (   86') Ремзи Аарон Джеймс Дэниэл   75' (Уилсон Гарри (   75')
Запасные: Робертс Тайлер Уильямс Джонатан Мефам Крис Локьер Том Хенесси Уэйн Норрингтон-Дэвис Рис Дэвис Адам
20 июня. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

В параллельной встрече Швейцария забила два быстрых гола, посматривая на итальянцев, которые не спешили прикладывать усилий в матче с Уэльсом. По сравнению с предыдущей встречей Роберто Манчини сделал девять перестановок, выпустив, по сути ближайших резервистов. Очевидно, что подобный настрой позволял Бэйлу и Ко рассчитывать на одно набранное очко.

Тем более что первый опасный момент в матче состоялся лишь на исходе получаса игры. Бастони исполнил подачу на правый угол вратарской, где Белотти отвлек на себя внимание двух игроков, а Кьеза пробил в нижний угол, но Ампаду подставил одну из частей тела, переведя мяч на угловой. 

Однако Италия всё же открыла счёт в первом тайме. Верратти заработал штрафной удар на правом фланге, сам же исполнил стандарт, отправив игровой снаряд в чужую штрафную площадь, где Пессина в касание отправил мяч в дальний нижний угол. Через несколько минут полузащитник «Аталанты» был близок к тому, чтобы оформить дубль, но толком добраться до мяча у него не вышло. В результате игровой снаряд проскочил рядом с дальней штангой.

Через десять минут после начала второго тайма Берардески имел возможность для того, чтобы удвоить преимущество сборной Италии, но гостей спасла штанга. Следом Уэльс уменьшил свои шансы на итоговый успех. Ампаду грубо обошёлся с Бернардески в центральном круге, за что и получил прямую красную карточку. Италия ответила опасным моментом, который завершал Белотти, но его удар в касание отразил Уорд.

Бэйл упустил прекрасную возможность за четверть часа до финального свистка. С близкого расстояния полузащитник мадридского «Реала» отправил игровой снаряд выше ворот, пробив в касание по летящему мячу… В оставшиеся минуты матча команды провели ряд замен, в одной из которых голкипер Италии Джанлуиджи Доннарумма покинул поле, уступив место Сальваторе Сиригу. Команды не спешили создавать опасные момент, что вполне объяснимо. Италия одержала очередную «сухую» победу, заняв первое место в группе А. Уэльс за счёт лучшей разницы мячей оказался на второй позиции в этой же группе.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сборная Италии, Сборная Уэльса, Маттео Пессина
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Комментарии (4)
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0
Caa1987
20 Июня 2021, 21:24

Красавчики!

0
Милка
20 Июня 2021, 21:02

Сборная Италии посвящает победу в группе скоропостижно покинувшему этот сайт Боруху Томатовичу

1
beorn_n
20 Июня 2021, 21:01

Forza Italy!

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