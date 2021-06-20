Стали известны возможные соперники Италии в 1/8 финала чемпионата Европы

Сборная Италии не оставила шансов своим соперникам на групповой стадии чемпионата Европы. Команда Роберто Манчини обыграла Турцию, Швейцарию и Уэльс с общим счётом 7:0. Итальянцы заняли первое место в группе А и теперь ждут своего соперника по 1/8 финала турнира. Сборная Италии на первой стадии плей-офф сыграет против команды, которая займёт второе место в группе С. Это будет либо сборная Украины, либо сборная Австрии.

Матч 1/8 финала Евро-2020 сборная Италии проведёт на «Уэмбли» 26 июня.