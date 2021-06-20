​Манчини: «Лучше страдать, чем не иметь выбора»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу состава своей команды.

«Лучше иметь много футболистов и страдать, оставляя за бортом кого-то талантливого, чем не иметь выбора. Мы делаем это с самого начала. Многие футболисты заслуживают того, чтобы оказаться на поле, но мы должны делать выбор», - заявил Манчини на послематчевой пресс-конференции после победы над Уэльсом со счётом 1:0.

Напомним, сборная Италии на групповой стадии Евро-2020 обыграла Турцию, Швейцарию и Уэльс с общим счётом 7:0. В 1/8 финала итальянцы сыграют либо с Украиной, либо с Австрией.