В Италии считают, что сборной выгоднее занять второе место в группе А

В воскресенье на чемпионате Европы 2020 года стартуют матчи третьего тура. И первыми завершит групповой этап квартет из группы А. За первое место поспорят сборные Италии и Уэльса, при этом «скуадру адзурру» устроит и ничья.

Интересно, что вторая строчка в этой группе итальянскими журналистами расценивается как более комфортная. Судите сами: победитель группы А сыграет против Украины или Австрии в 1/8 финала, далее вероятным соперником станет Бельгия и есть риск попасть на Францию в полуфинале.

Финишировавшая второй команда сразится против Финляндии, России или Дании, в четвертьфинале - с Голландией, а далее - с Англией, Португалией, Францией или Испанией.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в интервью Sky Sport Italia заявил, что не намерен сдавать матч ради второго места, к тому же есть риск, что может прерваться серия из 29 матчей без поражений.