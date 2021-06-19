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В Италии считают, что сборной выгоднее занять второе место в группе А

19 Июня 2021, 17:34,

В воскресенье на чемпионате Европы 2020 года стартуют матчи третьего тура. И первыми завершит групповой этап квартет из группы А. За первое место поспорят сборные Италии и Уэльса, при этом «скуадру адзурру» устроит и ничья.

Интересно, что вторая строчка в этой группе итальянскими журналистами расценивается как более комфортная. Судите сами: победитель группы А сыграет против Украины или Австрии в 1/8 финала, далее вероятным соперником станет Бельгия и есть риск попасть на Францию в полуфинале.

Финишировавшая второй команда сразится против Финляндии, России или Дании, в четвертьфинале - с Голландией, а далее - с Англией, Португалией, Францией или Испанией.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в интервью Sky Sport Italia заявил, что не намерен сдавать матч ради второго места, к тому же есть риск, что может прерваться серия из 29 матчей без поражений.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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Комментарии (6)
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1
Bourgignon Alex
19 Июня 2021, 18:06

Когда начинаешь выбирать соперника, обычно получаешь по самое некуда!

0
BESTJuventus10
19 Июня 2021, 17:46

типа сборная дании слабее чем то чем бандеровцы или австрия?

0
noname_344
19 Июня 2021, 17:52

я так понял суть в том, что бы не попасть на Бельгию в 1/4, а Голландию.
А так ИМХО тупость канеш, если хочешь брать турнир, плевать должно кто попадет, всё равно с топами придется столкнуться.

0
HG2017
19 Июня 2021, 18:02

кроме "брать турнир" есть ещё задачи "пройти подальше".

0
noname_344
19 Июня 2021, 18:12

это для наших остолопов такие задачи, но не для Италии.

0
noname_344
19 Июня 2021, 18:12

хотя тут лукавлю, у наших задача просто выход из группы

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