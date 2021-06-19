В Италии считают, что сборной выгоднее занять второе место в группе А

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19 Июня 2021, 17:34,
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В воскресенье на чемпионате Европы 2020 года стартуют матчи третьего тура. И первыми завершит групповой этап квартет из группы А. За первое место поспорят сборные Италии и Уэльса, при этом «скуадру адзурру» устроит и ничья.
Интересно, что вторая строчка в этой группе итальянскими журналистами расценивается как более комфортная. Судите сами: победитель группы А сыграет против Украины или Австрии в 1/8 финала, далее вероятным соперником станет Бельгия и есть риск попасть на Францию в полуфинале.
Финишировавшая второй команда сразится против Финляндии, России или Дании, в четвертьфинале - с Голландией, а далее - с Англией, Португалией, Францией или Испанией.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в интервью Sky Sport Italia заявил, что не намерен сдавать матч ради второго места, к тому же есть риск, что может прерваться серия из 29 матчей без поражений.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
Когда начинаешь выбирать соперника, обычно получаешь по самое некуда!
типа сборная дании слабее чем то чем бандеровцы или австрия?
я так понял суть в том, что бы не попасть на Бельгию в 1/4, а Голландию.
А так ИМХО тупость канеш, если хочешь брать турнир, плевать должно кто попадет, всё равно с топами придется столкнуться.
кроме "брать турнир" есть ещё задачи "пройти подальше".
это для наших остолопов такие задачи, но не для Италии.
хотя тут лукавлю, у наших задача просто выход из группы