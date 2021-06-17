Патрик Виейра: «Италия не может считаться претендентом на победу на Евро»

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17 Июня 2021, 01:21,
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Экс-футболист Патрик Виейра не считает Италию претендентом на победу на чемпионате Европы 2020 года.
По мнению бывшего французского полузащитника, сборная Италии хоть и выиграла двух первых соперников на Евро-2020 всухую, всё равно не показывает мощности, скорости и нужной интенсивности в атаке. Тем не менее, на телеканале ITV Football Патрик Виейра признал, что итальянцам нужно отдать должное за длительную серию без поражений и пропущенных мячей.
Сборная Италии стала первой сборной на чемпионате Европы 2020 года, которой удалось выйти в плей-офф. Последним матчем для команды Роберто Манчини в групповом этапе станет противостояние с Уэльсом.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная Италии, Патрик Виейра