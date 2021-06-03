Капитан обожает гольф, а главного тренера и вовсе нет: присматриваемся к сборной Уэльса

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает присматриваться к командам, которые в обозримом будущем будут играть на чемпионате Европы. На этот раз объектом нашего внимания стала сборная Уэльса.

Путь на Евро

Билет на чемпионат Европы сборная Уэльса получила за счёт второго места в отборе. За две путёвки в этой группе сражались сразу четыре команды. Хорватия и Уэльс в итоге опередили Словакию и Венгрию, хотя и эти сборные отправятся на Евро – они воспользовались лазейкой в виде Лиги наций.

М Команда И В Н П РМ О 1 Хорватия 8 5 2 1 17:7 17 2 Уэльс 8 4 2 2 10:6 14 3 Словакия 8 4 1 3 13:11 13 4 Венгрия 8 4 0 4 8:11 12 5 Азербайджан 8 0 1 7 5:16 1

Сборная Уэльса сыграет на Евро второй раз в истории. Дебютировала валлийская национальная команда на прошлом континентальном форуме в 2016 году. Дебют получился успешным. Сборная Уэльса вышла из группы с первого места, прошла в плей-офф Северную Ирландию и Бельгию и вылетела только в полуфинале, проиграв будущим чемпионам – сборной Португалии.

Команда

Игрок Клуб Вратари Уэйн Хеннесси Кристал Пэлас Дэнни Уорд Лестер Адам Дэвис Сток Сити Защитники Крис Гантер Чарльтон Неко Уильямс Ливерпуль Бен Дэвис Тоттенхэм Том Локьер Лутон Таун Джо Родон Тоттенхэм Коннор Робертс Суонси Итан Ампаду Шеффилд Юнайтед Рис Норрингтон-Дэвис Сток Сити Крис Мефам Борнмут Бенджамин Кабанго Суонси Полузащитники Джо Аллен Сток Сити Харри Уилсон Кардифф Сити Аарон Ремзи Ювентус Джо Моррелл Лутон Таун Джонни Уильямс Кардифф Сити Дэвид Брукс Борнмут Дэниел Джеймс Манчестер Юнайтед Дилан Левитт Истра Рубин Колвилл Кардифф Сити Мэттью Смит Донкастер Роверс Нападающие Тайлер Робертс Лидс Гарет Бэйл Тоттенхэм Киффер Мур Кардифф Сити

После оглашения итоговой заявки сборной Уэльса в ней уже была проведена замена. Джеймс Лоуренс получил травму, и его место занял Том Локьер, который ранее попадал в расширенный список.

Если посмотреть на заявку валлийской сборной, то подавляющее большинство игроков выступает за клубы из Англии или Уэльса. При этом валлийские «Кардифф Сити» и «Суонси», как известно, входят в структуру английских футбольных лиг. Словом, в других странах, по сути, выступают только Аарон Ремзи (итальянский «Ювентус») и Дилан Левитт (хорватская «Истра»).

Звезда

Главной звездой сборной Уэльса остаётся Гарет Бэйл, пускай в последние годы его гораздо больше критикуют, чем хвалят. Ходили даже слухи, что Бэйл из-за завышенных требований в современном футболе собирается повесить бутсы на гвоздь и сосредоточиться на таком любимом гольфе. Слухи эти были опровергнуты, но факт остаётся фактом – в последних сезонах Бэйл не впечатлял. Завершившийся сезон Гарет провёл в аренде в «Тоттенхэме», но ожидаемого возвращения прежнего яркого Бэйла не произошло. Теперь капитан сборной Уэльса вернётся в «Реал». Новоиспечённый тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что у Гарета будет шанс доказать свою состоятельность в Мадриде.

В своё время Гарета Бэйла очень забавляла шутка фанатов о его приоритетах. После квалификации сборной Уэльса на Евро-2020 её капитан держал в руках плакат с надписью: «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».

Тренер

Так вышло, что сборная Уэльса отправится на Евро без главного тренера. Связано это с тем, что Райан Гиггз до сих пор находится под следствием из-за обвинений в нападении на девушку. Наставником валлийских «драконов» на чемпионате Европы будет 46-летний Роберт Пэйдж. Это ассистент Гиггза, ранее работавший с молодёжными сборными Уэльса в самых разных возрастных категориях. Что касается клубного уровня, то Пэйдж как главный тренер трудился только в скромных «Нортхэмптоне» и «Порт Вейле».

Календарь и цели

Дата Матч 12 июня Уэльс - Швейцария 16 июня Турция - Уэльс 20 июня Италия - Уэльс

На дебютном чемпионате Европы пять лет назад сборная Уэльса добралась до полуфинала. Установив высокую планку, футбольные аппетиты валлийцев вряд ли умерились. «Драконы» наверняка ставят перед собой задачу снова оказаться среди команд, которые дойдут до решающих стадий.

Прогноз

Сборная Уэльса просто обязана выходить в плей-офф чемпионата Европы. А вот дальше делать прогнозы сложно, ведь в текущем формате с 24 командами турнирная сетка является весьма расплывчатой. И всё же мы видим валлийцев в четвертьфинале Евро.

Представление команд Евро-2020