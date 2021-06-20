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Рэмзи решительно настроен на сборную Италии

20 Июня 2021, 09:40,

Когда Уэльс выйдет на поле стадиона «Олимпико», чтобы встретиться с Италией в воскресенье, игроки будут не менее мотивированы одержать победу, чем Аарон Рэмзи.

У Рэмзи не только есть шанс вывести Уэльс на первое место в группе А, но у него также есть шанс заставить замолчать тех, кто сомневался в нем на протяжении его двухлетнего пребывания в «Ювентусе», сообщает Marca.

Переход Рэмзи из «Арсенала» летом 2019 года был встречен в Турине с огромными ожиданиями, поскольку клуб ожидал, что он произведет революцию в полузащите команды и добавит множество голов.

Тем не менее, он постоянно изо всех сил пытался найти свою лучшую форму, а также страдал от травм. В прошлом сезоне его дело осложнилось из-за того, что Андреа Пирло не захотел ему доверять, что привело к тому, что он провел 13 матчей Серии А за весь сезон.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Уэльса, Аарон Рэмзи
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