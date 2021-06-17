​Кьеллини не сыграет с Уэльсом

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини был заменён в среду в матче против Швейцарии. Медицинское обследование выявило у опытного защитника мышечную проблему. Травма не является серьёзной, но Кьеллини пропустит матч против Уэльса, который пройдёт в воскресенье. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Более того, пока непонятно, сможет ли Джорджо Кьеллини восстановиться к игре 1/8 финала Евро-2020, которую команда проведёт 26 июня.

Напомним, победы над Турцией (3:0) и Швейцарией (3:0) гарантировали сборной Италии место в плей-офф чемпионата Европы.