​Кьеллини не сыграет с Уэльсом

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17 Июня 2021, 19:56,
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Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини был заменён в среду в матче против Швейцарии. Медицинское обследование выявило у опытного защитника мышечную проблему. Травма не является серьёзной, но Кьеллини пропустит матч против Уэльса, который пройдёт в воскресенье. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Более того, пока непонятно, сможет ли Джорджо Кьеллини восстановиться к игре 1/8 финала Евро-2020, которую команда проведёт 26 июня.
Напомним, победы над Турцией (3:0) и Швейцарией (3:0) гарантировали сборной Италии место в плей-офф чемпионата Европы.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Джорджо Кьеллини