Итальянский Тевес, почитатель Лэмпарда и пленник президента «Торино»

Сборная Италии – один из главных фаворитов чемпионата Европы. И первые два матча Евро-2020 это доказали – подопечные Роберто Манчини без проблем разобрались с турками, оформив три безответных гола, также поступив во второй игре со швейцарцами. Бывший тренер питерского «Зенита» не знает горечи поражений у руля «скуадра адзурра», но сборная Уэльса может испортить эту выдающуюся статистику. Все хвалят Иммобиле, Локателли, Инсинье и Бонуччи, и они действительно показывают фантастический футбол. Однако сборная Италии – это не только обозначенный квартет, но ещё и резервисты.

Джакомо Распадори

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Когда Манчини огласил список игроков, вошедших в окончательную заявку сборной Италии, многие покрутили пальцем у виска и пальнули в воздух риторическим вопросом о целесообразности вызова итальянца. Ему 21 год, но в «Сассуоло» Джакомо доказал не словом, а делом свою состоятельность. Распадори стал автором 6 голов и 3 результативных передач в 27 матчах Серии А, а его рыночная стоимость повысилась до 15 миллионов евро. Вообще, «чёрно-зелёные» делегировали в сборную сразу трёх представителей, хотя клуб занял всего лишь 8-е место в чемпионате Италии. Манчини в оставшихся матчах группы будет выпускать Джакомо в концовке, чтобы парень окреп и почувствовал себя частью команды. Распадори умело вырывается из-за спин защитников и быстро принимает решения. Он играет за счёт коротких передач и никогда не жадничает. Распадори – быстрый, миниатюрный и маневренный нападающий с низким центром тяжести, который может выступить в роли второго нападающего, бомбардира, атакующего полузащитника или форварда в расстановке 4-2-3-1. Джакомо в равной степени владеет двумя ногами, обладает хорошим видением поля и техническими навыками, которые помогают ему создавать моменты и забивать голы. Журналисты Sky Sports Italy сравнивают его с Антонио ди Натале и Карлосом Тевесом, хотя Джакомо назвал Серхио Агуэро в качестве главного источника вдохновения. Сообщалось, что он отверг интерес «Милана» и «Ювентуса» зимой, чтобы сосредоточиться на попадании в Лигу Европы с «Сассуоло».

Маттео Пессина

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24-летний хавбек – одноклубник Алексея Миранчука в «Аталанте». Путь Пессины – готовый сценарий для голливудского фильма. Он ковал свои успехи сам и за 4 года поднялся из полупрофессиональной лиги Италии до скамейки запасных на чемпионате Европы. Пессина – воспитанник «Монцы», в которой начал взрослую карьеру. Дальше в его жизни был «Милан», но их пути разошлись через два сезона, а с 2017 года итальянец, доросший до 187 см, трудится на благо «Аталанты». Хавбек – конкурент Миранчука. И россиянин, и Пессина играют в амплуа атакующего полузащитника, но чувство паса и ритма у Маттео лучше. Аналитики Transfermarkt оценивают его услуги в 20 миллионов евро, а «Аталанта» пока не предлагала итальянцу продление контракта. Пессина – ловкий и подвижный хавбек, умело использующий антропометрические данные для удержания мяча. В какой-то степени он похож по манере игры на Стефано Сенси, и именно травма низкорослого хавбека «Интера» открыла Маттео дорогу в сборную на Евро-2020. Пессина считает себя творческим игроком, который источает креатив, а своим кумиром называет Фрэнка Лэмпарда. Пессина не просто копирует его игру, а ещё и старается походить на англичанина в человеческом плане – он много работает и совершенствуется. К слову, Маттео с ранних лет поддерживает лондонский «Челси».

Андреа Белотти

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Сага с переходом итальянского форварда в один из клубов АПЛ затянулась – в разное время на него претендовали «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси». Боссы «Торино» не спешат расставаться с Андреа и ждут солидного денежного предложения. «Рома» выходила на руководство «быков», но получила отказ. Чемпионат Европы – последний шанс Белотти. Если он сверкнёт на Евро, то президент «Торино» Кайро не сможет больше воротить нос от больших клубов. В прошлом сезоне Андреа набрал по системе «гол+пас» 20 очков, но цена на его услуги упала до 35 миллионов евро. Крепкий Белотти, отлично стоящий на ногах во время единоборств, силён в воздушном пространстве и удержании мяча. Он редко предпочитает включать дриблинг, но частенько перехватывает мяч в свободных зонах, начиная атаку. Интересно, что свою карьеру он начал в статусе вингера, но в молодёжном составе «Альбинолеффе» практиковался с переменным успехом в амплуа форварда. Белотти сравнивали с Джанлукой Виалли, но между ними есть разница – Андреа быстрее и плодовитее, он обладает мощным ударом с двух ног и тактическим интеллектом. Белотти имеет фантастическое взаимопонимание с партнёрами, и на фоне вызова игрока на Евро-2020 «Торино» должен предложить капитану сделку на улучшенных условиях. Контракт форварда, забившего 12 голов за сборную Италии в 34 матчах, теряет юридическую силу летом 2022 года.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ