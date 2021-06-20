​На Евро-2020 впервые показали прямую красную карточку

На чемпионате Европы 2020 года впервые была показана прямая красная карточка. Случилось это в воскресном поединке между сборными Италии и Уэльса. Удаление схлопотал валлийский защитник Этан Ампаду, который грубо сыграл в центральной части футбольного поля.

Следить за развитием событий в матче Италия – Уэльс, проходящим в Риме, можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult. К средине второго тайма итальянская сборная минимально ведёт в счёте.