​На Евро-2020 впервые показали прямую красную карточку

|
20 Июня 2021, 20:23,
|
|
На чемпионате Европы 2020 года впервые была показана прямая красная карточка. Случилось это в воскресном поединке между сборными Италии и Уэльса. Удаление схлопотал валлийский защитник Этан Ампаду, который грубо сыграл в центральной части футбольного поля.
Следить за развитием событий в матче Италия – Уэльс, проходящим в Риме, можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult. К средине второго тайма итальянская сборная минимально ведёт в счёте.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Уэльса, Этан Ампаду