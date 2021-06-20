​В группе А разыграны два билета в плей-офф Евро-2020

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20 Июня 2021, 20:59,
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В воскресенье вечером проходили матчи третьего тура группового этапа чемпионата Европы в квартете А. Сборная Италии обыграла Уэльс (1:0), а сборная Швейцарии оказалась сильнее Турции (3:1).
С первого места в плей-офф вышла сборная Италии, выигравшая все три матча групповой стадии с общим счётом 7:0. Со второго места в 1/8 финала турнира вышла сборная Уэльса – 4 очка, разность мячей 3:2. На третьем месте финишировала сборная Швейцарии – 4 очка, разница мячей 4:5. Швейцарцы выйдут в плей-офф, если показатели хотя бы двух третьих мест в других группах окажутся хуже.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Сборная Уэльса