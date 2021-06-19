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Манчини сравнил Уэльс со «Сток Сити», Бэйл ответил

19 Июня 2021, 22:48,

Накануне матча со сборной Уэльса за первое место в группе А Евро-2020 главный тренер сборной Италии Роберто Манчини характеристику сопернику, сравнив его со «Сток Сити», против которого тренер играл, руководя «Манчестер Сити» с 2009 по 2013 годы.

- У «Стока» очень сложный стиль игры, было очень непросто действовать против такого крепкого орешка, - заявил Манчини на пресс-конференции. - Будет непростой матч с физической точки зрения, потому что Уэльс - мощная команда вроде «Сток Сити», но также очень техничная. У Уэльса есть качественные и умелые футболисты вроде Аллена, Бэйла и Джеймса.

На слова Манчини ответил капитан валлийцев Гарет Бэйл: «Никогда не думал, что «Сток» был столь хорош».

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Гарет Бэйл, Сборная Уэльса
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