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​Кьеллини высказался о своей травме

18 Июня 2021, 19:21,

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о своей травме, полученной в матче против Швейцарии.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Кьеллини пропустит матч против Уэльса и рискует пропустить матч 1/8 финала Евро-2020.

«Я чувствую себя неплохо, ничего серьёзного не произошло. Я отдохну несколько дней, а потом посмотрим. Я вовремя ушёл на замену», - рассказал Кьеллини в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, что сборная Италии уже обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы. Команда Роберто Манчини проведёт матч 1/8 финала 26 июня.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Джорджо Кьеллини
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