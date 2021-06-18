Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о своей травме, полученной в матче против Швейцарии.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Кьеллини пропустит матч против Уэльса и рискует пропустить матч 1/8 финала Евро-2020.

«Я чувствую себя неплохо, ничего серьёзного не произошло. Я отдохну несколько дней, а потом посмотрим. Я вовремя ушёл на замену», - рассказал Кьеллини в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, что сборная Италии уже обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы. Команда Роберто Манчини проведёт матч 1/8 финала 26 июня.