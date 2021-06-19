Игроку сборной Венгрии стало плохо во время матча с Францией

В эти минуты проходит поединок второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Венгрии и Франции.

В середине первого тайма проблемы со здоровьем возникли у венгерского нападающего Адама Салаи. Похоже, у форварда случился тепловой удар. Игрок несколько минут пролежал на газоне, после чего был заменен на Неманью Николича.

Счет в противостоянии пока не открыт - 0:0 Подробная текстовая трансляция доступна на Liveresult.ru.

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