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Игроку сборной Венгрии стало плохо во время матча с Францией

19 Июня 2021, 16:37,

В эти минуты проходит поединок второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Венгрии и Франции.

В середине первого тайма проблемы со здоровьем возникли у венгерского нападающего Адама Салаи. Похоже, у форварда случился тепловой удар. Игрок несколько минут пролежал на газоне, после чего был заменен на Неманью Николича.

Счет в противостоянии пока не открыт - 0:0 Подробная текстовая трансляция доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Венгрии, Адам Салаи
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
19 Июня 2021, 18:13

Бывает! К счастью, и так всё благосклонно для Венгрии сложилось...

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