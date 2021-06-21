Сборная Франции потеряла одного из нападающих до конца Евро-2020

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле больше не сыграет на чемпионате Европы-2020. Об этом информирует RMC Sport.

Как сообщает источник, 24-летний футболист покинул расположение национальной команда из-за повреждения. Дембеле травмировал колено по ходу поединка против Венгрии (1:1) в рамках второго тура групповой стадии континентального турнира.

Напомним, что после двух сыгранных туров подопечные Дидье Дешама набрали четыре балла и занимают первое место в таблице группы F.

В заключительном туре французская команда встретится со сборной Португалии.