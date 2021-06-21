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Сборная Франции потеряла одного из нападающих до конца Евро-2020

21 Июня 2021, 13:37,

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле больше не сыграет на чемпионате Европы-2020. Об этом информирует RMC Sport.

Как сообщает источник, 24-летний футболист покинул расположение национальной команда из-за повреждения. Дембеле травмировал колено по ходу поединка против Венгрии (1:1) в рамках второго тура групповой стадии континентального турнира.

Напомним, что после двух сыгранных туров подопечные Дидье Дешама набрали четыре балла и занимают первое место в таблице группы F.

В заключительном туре французская команда встретится со сборной Португалии.

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Усман Дембеле - это большая потеря для сборной Франции?

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Франции, Усман Дембеле
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Комментарии (4)
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0
pol-black
21 Июня 2021, 13:38

жалко. если бы выступил неплохо, можно было бы его продать подороже.

1
Sergo
21 Июня 2021, 13:42

не, теперь только на фото с обезьянкой можно будет заработать

0
Карыч Кар
21 Июня 2021, 13:55

Обезьянка колено будет преклонять?

1
Sergo
21 Июня 2021, 14:06

если в нигерском квартале ее не пристрелит свой же черный муслим

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