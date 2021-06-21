Сборная Франции потеряла одного из нападающих до конца Евро-2020

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21 Июня 2021, 13:37,
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Нападающий сборной Франции Усман Дембеле больше не сыграет на чемпионате Европы-2020. Об этом информирует RMC Sport.
Как сообщает источник, 24-летний футболист покинул расположение национальной команда из-за повреждения. Дембеле травмировал колено по ходу поединка против Венгрии (1:1) в рамках второго тура групповой стадии континентального турнира.
Напомним, что после двух сыгранных туров подопечные Дидье Дешама набрали четыре балла и занимают первое место в таблице группы F.
В заключительном туре французская команда встретится со сборной Португалии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Франции, Усман Дембеле
жалко. если бы выступил неплохо, можно было бы его продать подороже.
не, теперь только на фото с обезьянкой можно будет заработать
Обезьянка колено будет преклонять?
если в нигерском квартале ее не пристрелит свой же черный муслим