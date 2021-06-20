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Дешам поддержал Бензема

20 Июня 2021, 10:46,

Возвращение форварда Карима Бензема в сборную Франции был один из самых ожидаемых моментов чемпионата Европы в преддверии турнира.

Нападающий «Реала» до сих пор не может выйти на недавний клубный уровень, не забивая в первых двух групповых матчах. Впрочем, насчет нападающего главный тренер Дидье Дешам не сомневается.

«Он делает очень много полезных действий на поле, но ему не хватает точности. Он знает, что люди хотят видеть, как он забивает, но я уже сказал ему, и он знает, что дело не только в этом. Это правда, что нападающий должен забивать, но главное, чтобы у него была уверенность», - сказал главный тренер сборной Франции на пресс-конференции.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема, Дидье Дешам
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