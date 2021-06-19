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Дешам: «Сборная Венгрии играла так, словно билась за свои жизни»

19 Июня 2021, 19:03,

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничейный результат с венграми (1:1) на Евро-2020.

- Сборная Венгрии играла так, словно билась за свои жизни. Хорошо сработано. У нас одно очко. Конечно, мы надеялись на другое, но, исходя из хода игры, мы забираем его себе в любом случае, - заявил наставник в эфире beIN SPORT и TF1.

- В целом я доволен. Нет, я не в диком восторге от результата, но я удовлетворен. Мы не проиграли, набрали один балл к трем, которые имеем в копилке. Я думаю, что результат приоткрыл для нас двери. Можем спокойнее готовиться к третьему матчу, - добавил Дешам.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Дидье Дешам, Сборная Венгрии
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Комментарии (1)
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devito792@gmail.com
19 Июня 2021, 19:31
Венгрия играл как и обычно, всё те же задумки, проходы и игра. А вот Франция играла безвольно и безхребетно.
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