Него: «Счастлив видеть расстроенного Гризманна»

Полузащитник сборной Венгрии Лоик Него немного расстроился после ничьей с французами на чемпионате Европы.

- Мы усердно поработали. После поражения от Португалии мы понимали, что нужно будет собраться и сыграть наилучшим образом. Мы работали, по крупицам разобрали игру соперника. Мы счастливы, но все же есть немного досады, потому что чувствовали, что можем набрать три очка, - приводит слова Него УЕФА.

- Во время гимнов были некоторые эмоции, - добавил родившийся во Франции футболист. - Но после свистка я был сфокусирован на своих обязанностях. Я говорил с Гризманном [c которым вместе играл в молодежной сборной Франции]. Я понимаю его разочарование. Это значит, что мы выполнили свою работу. Счастлив видеть расстроенного Гризманна, - добавил Него.

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