Болельщики сборной Франции едва не ранили вратаря венгров

Стадион в Будапеште - единственная арена, на которой разрешено занимать все отведенные болельщикам места. Несмотря на громадные плюсы, данный факт имеет и отрицательную сторону. В матче Венгрия - Франция раздосадованные неудачной игрой команды Дидье Дешама гостевые болельщики начали хулиганить.

Судя по телетрансляции, в концовке игры пространство у ворот венгерского голкипера Петера Гулачи было забросано бумажными стаканами, а также бутылками. К счастью, судя по всему, обошлось без травм. Арбитр же игру не останавливал.

В итоге сборные Венгрии и Франции сыграли 1:1.

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