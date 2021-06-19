Болельщики сборной Франции едва не ранили вратаря венгров

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19 Июня 2021, 17:59,
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Стадион в Будапеште - единственная арена, на которой разрешено занимать все отведенные болельщикам места. Несмотря на громадные плюсы, данный факт имеет и отрицательную сторону. В матче Венгрия - Франция раздосадованные неудачной игрой команды Дидье Дешама гостевые болельщики начали хулиганить.
Судя по телетрансляции, в концовке игры пространство у ворот венгерского голкипера Петера Гулачи было забросано бумажными стаканами, а также бутылками. К счастью, судя по всему, обошлось без травм. Арбитр же игру не останавливал.
В итоге сборные Венгрии и Франции сыграли 1:1.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Франции, Сборная Венгрии, Петер Гулачи
Надо впаять сб. Франции некислый штраф за этих уродов, чтоб неповадно в следующий раз было, а Гулачи большой респект, что в таких условиях сохранил самообладание.
Чтоб не звиздели на славян :) Животные в каждой нации есть. И их сущность проявляется как раз в таких моментах, в моментах беспомощности.
Каково это стоять и каждую секунду ожидать прилета монеты или зажигалки вместо бумажного стаканчика. И ведь ещё нужно быть полностью в игре. Французишки подлецы
Уроды вонючие, не умеют достойно принимать поражение. Сборную Венгрии с суперрезультатом, который, без сомнения, поможет команде обрести уверенность в своих силах и настроиться на матч с Германией.