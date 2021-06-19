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Болельщики сборной Франции едва не ранили вратаря венгров

19 Июня 2021, 17:59,

Стадион в Будапеште - единственная арена, на которой разрешено занимать все отведенные болельщикам места. Несмотря на громадные плюсы, данный факт имеет и отрицательную сторону. В матче Венгрия - Франция раздосадованные неудачной игрой команды Дидье Дешама гостевые болельщики начали хулиганить.

Судя по телетрансляции, в концовке игры пространство у ворот венгерского голкипера Петера Гулачи было забросано бумажными стаканами, а также бутылками. К счастью, судя по всему, обошлось без травм. Арбитр же игру не останавливал.

В итоге сборные Венгрии и Франции сыграли 1:1.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Сборная Венгрии, Петер Гулачи
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Комментарии (4)
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0
Allegro
19 Июня 2021, 18:13

Надо впаять сб. Франции некислый штраф за этих уродов, чтоб неповадно в следующий раз было, а Гулачи большой респект, что в таких условиях сохранил самообладание.

1
Super fanat
19 Июня 2021, 18:08

Чтоб не звиздели на славян :) Животные в каждой нации есть. И их сущность проявляется как раз в таких моментах, в моментах беспомощности.

1
Милка
19 Июня 2021, 18:08

Каково это стоять и каждую секунду ожидать прилета монеты или зажигалки вместо бумажного стаканчика. И ведь ещё нужно быть полностью в игре. Французишки подлецы

1
Allegro
19 Июня 2021, 18:05

Уроды вонючие, не умеют достойно принимать поражение. Сборную Венгрии с суперрезультатом, который, без сомнения, поможет команде обрести уверенность в своих силах и настроиться на матч с Германией.

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