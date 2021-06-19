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Льорис: «Мы отдали 100% своих сил, чтобы добыть ничью»

19 Июня 2021, 19:24,

Капитан сборной Франции Уго Льорис отметил игру сборной Венгрии в матче второго тура  на Евро-2020.

- Тренер сказал нам оставаться на положительной ноте. Мы отдали 100% своих сил, чтобы добыть ничью. Даже если не за этим мы сюда приезжали, придется с этим смириться. В таких матчах сложно, когда приходится отыгрываться. Венгрия - хорошо организованная команда, которая играла сердцем при поддержке своих болельщиков. Мы разочарованы, хотели набрать три очка, но будет оставаться на позитиве, - заявил Льорис TF1.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Уго Льорис
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Комментарии (1)
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0
HG2017
19 Июня 2021, 20:01

А теперь представьте реакцию, если б этот спич произнёс например шунин после игры с кипром )))))

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