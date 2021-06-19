Льорис: «Мы отдали 100% своих сил, чтобы добыть ничью»

Капитан сборной Франции Уго Льорис отметил игру сборной Венгрии в матче второго тура на Евро-2020.

- Тренер сказал нам оставаться на положительной ноте. Мы отдали 100% своих сил, чтобы добыть ничью. Даже если не за этим мы сюда приезжали, придется с этим смириться. В таких матчах сложно, когда приходится отыгрываться. Венгрия - хорошо организованная команда, которая играла сердцем при поддержке своих болельщиков. Мы разочарованы, хотели набрать три очка, но будет оставаться на позитиве, - заявил Льорис TF1.

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