Дешам: «Цель сборной Франции - досрочный выход в плей-офф Евро-2020»

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам пообщался с журналистами в преддверии встречи с национальной командой Венгрии на чемпионате Европы-2020.

«Венгры очень самоотверженно играют на своем поле. Команда хорошо организована благодаря итальянскому наставнику. Если мы выиграем, то досрочно выйдем в плей-офф турнира. Это сейчас наша цель», - передает слова французского специалиста пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» в субботу, 19 июня. Начало поединка запланировано в 16:00 по московскому времени.

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