Футболисты сборной Венгрии разгромили стол журналистки, забив гол

В субботу на чемпионате Европы по футболу проходят заключительные матчи второго тура.

Сборная Венгрии выстояла в первом тайме под атаками чемпионов мира, французов, а на 45-й минуте забила сама. Оттила Фиоло вырвался на оперативный простор, умчался от противников и вколотил мяч в ближний угол ворот Уго Льориса.

Свой первый гол на турнире венгры праздновали у углового флаг рядом с фанатским сектором. На радостях футболисты не заметили расположенные рядом столы с компьютерной техникой и посметали их.

Напомним, что на чемпионатах Европы Венгрия трижды обыгрывала этого соперника и раз сыграла вничью.

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