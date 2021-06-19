А вот и осечка чемпионов мира: Сборную Франции не по-детски приняли в Будапеште

Венгрия и Франция последними на Евро-2020 играли в 16 часов по московскому времени.

Сборная Венгрии по умолчанию считалась аутсайдером группы Е – просто потому, что она попала в компанию грандов Португалии, Франции и Германии. Против португальцев мадьяры держались почти весь матч, но в концовке всё же дрогнули и пропустили трижды. Не видевшие ту игру могли подумать, что всё закономерно, однако счёт 0:3 оказался каким-то уж слишком большим. Ну а французы в первом туре минимально справились с переживающей не лучшие времена сборной Германии.

Венгры активно начали домашний матч с «трёхцветными» на переполненном стадионе «Ференц Пушкаш», у них была в том числе позиционная атакующая игра. Но моменты немного погодя стали создавать французы. Нереализованные моменты. Мбаппе, Гризманн, Бензема – эти ребята не могли подобрать ключи к чужим воротам. Почему? У них самих не ладилось с завершением, плюс венгры ведь тоже не фантики.

К примеру, Мбаппе дважды откликался вторым этажом на подачи слева – от Диня и Бензема. Оба раза было мимо створа, первый – ближе к нему. В середине тайма венгерский форвард Салаи потерял сознание, но вернулся в чувство и ушёл на замену самостоятельно. В районе получаса игры гости плотно завладели мячом, но рановато подуспокоились и пропустили уже в добавленное время разящую атаку. «Трёхцветные» провалились по правому полуфлангу обороны, куда вклинился Фиоло Оттила. Варан остался не у дел, и Оттила низом поразил ближний угол (1:0).

Embed from Getty Images

Таким образом, на перерыв команды ушли при неожиданном счёте. Дидье Дешаму нужно было правильно разобраться, что делать, дабы не допустить поражения и серьёзного осложнения позиций своей сборной в таблице группы смерти. С заменами Дешам не спешил – первую таковую он сделал под рубеж часа игры, убрав с поля Рабио, а выпустив Дембеле. И уже через пару минут тот с приличного расстояния долбанул в правую штангу, целясь в ближний угол. Венгры не прижимались к своим воротам, не забывая об атаке, но сами напоролись на быструю атаку проигрывавшего соперника.

На 66-й минуте Льорис выбил мяч далеко от ворот, его подхватил Мбаппе на правом полуфланге. Дембеле ждал короткой передачи, но не получил её. Мбаппе решил прострелить к линии вратарской, Орбан неудачно несильно отбил мяч, и Гризманн здорово сработал на подборе завершением (1:1).

Embed from Getty Images

Какое-то время мадьяры ещё поиграли с действующими чемпионами мира более-менее равно, а в концовке вновь подсели, как и в матче с Португалией. Подуставшие хозяева позволили себе допустить сумасшедший момент Мбаппе, который простил их, мощно пальнув в руки Гулачи.А вот других острых шансов гостям, устроившим осаду чужих ворот, не удавалось создать вплоть до последних секунд, когда Варан с подачи Толиссо послал мяч головой рядом с правой штангой.

Венгрия набирает своё первое очко на этом Евро, а у Франции баллов теперь четыре, хотя она рассчитывала иметь их шесть по итогам двух матчей. Очевидно, что развязка в этой группе смерти произойдёт по итогам последнего тура.

Кирилл Иванцов