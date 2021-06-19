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А вот и осечка чемпионов мира: Сборную Франции не по-детски приняли в Будапеште

19 Июня 2021, 17:56,

Венгрия и Франция последними на Евро-2020 играли в 16 часов по московскому времени.

Протокол игры  
Венгрия 1:1 Франция
(1:0) Фиоло Оттила 45'    
    66' Гризманн Антуан (1:1)
Гулачи Петер Ботка Эндре   52' Орбан Вилли Салаи Аттила Него Лоик Кляйнхайслер Ласло   84' (Ловренчич Герге (   84') Надь Адам Шефер Андраш   75' (Чери Тамаш (   75') Фиоло Оттила Салаи Адам   26' (Николич Неманья III (   26') Шаллаи Роланд
Запасные: Шигер Давид Ланг Адам Холендер Филип Шен Саболч Дибус Денеш Кечкеш Акош Варга Кевин Варга Роланд Богдан Адам
Льорис Уго Павар Бенджамен   10' Варан Рафаэль Кимпембе Преснел Динь Люка Погба Поль   76' (Толиссо Корентен (   76') Канте Н'Голо Рабио Адриен   57' (Дембеле Усман (   57' Лемар Тома   87') Гризманн Антуан Бензема Карим   76' (Жиру Оливье (   76') Мбаппе Килиан
Запасные: Кунде Жюль Ленгле Клеман Меньян Майк Манданда Стив Дюбуа Лео Тюрам Маркус Эрнандес Люка Сиссоко Мусса
19 июня. Стадион "Ференц Пушкаш".

Сборная Венгрии по умолчанию считалась аутсайдером группы Е – просто потому, что она попала в компанию грандов Португалии, Франции и Германии. Против португальцев мадьяры держались почти весь матч, но в концовке всё же дрогнули и пропустили трижды. Не видевшие ту игру могли подумать, что всё закономерно, однако счёт 0:3 оказался каким-то уж слишком большим. Ну а французы в первом туре минимально справились с переживающей не лучшие времена сборной Германии.

Венгры активно начали домашний матч с «трёхцветными» на переполненном стадионе «Ференц Пушкаш», у них была в том числе позиционная атакующая игра. Но моменты немного погодя стали создавать французы. Нереализованные моменты. Мбаппе, Гризманн, Бензема – эти ребята не могли подобрать ключи к чужим воротам. Почему? У них самих не ладилось с завершением, плюс венгры ведь тоже не фантики.

К примеру, Мбаппе дважды откликался вторым этажом на подачи слева – от Диня и Бензема. Оба раза было мимо створа, первый – ближе к нему. В середине тайма венгерский форвард Салаи потерял сознание, но вернулся в чувство и ушёл на замену самостоятельно. В районе получаса игры гости плотно завладели мячом, но рановато подуспокоились и пропустили уже в добавленное время разящую атаку. «Трёхцветные» провалились по правому полуфлангу обороны, куда вклинился Фиоло Оттила. Варан остался не у дел, и Оттила низом поразил ближний угол (1:0).

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Таким образом, на перерыв команды ушли при неожиданном счёте. Дидье Дешаму нужно было правильно разобраться, что делать, дабы не допустить поражения и серьёзного осложнения позиций своей сборной в таблице группы смерти. С заменами Дешам не спешил – первую таковую он сделал под рубеж часа игры, убрав с поля Рабио, а выпустив Дембеле. И уже через пару минут тот с приличного расстояния долбанул в правую штангу, целясь в ближний угол. Венгры не прижимались к своим воротам, не забывая об атаке, но сами напоролись на быструю атаку проигрывавшего соперника.

На 66-й минуте Льорис выбил мяч далеко от ворот, его подхватил Мбаппе на правом полуфланге. Дембеле ждал короткой передачи, но не получил её. Мбаппе решил прострелить к линии вратарской, Орбан неудачно несильно отбил мяч, и Гризманн здорово сработал на подборе завершением (1:1).

Embed from Getty Images

Какое-то время мадьяры ещё поиграли с действующими чемпионами мира более-менее равно, а в концовке вновь подсели, как и в матче с Португалией. Подуставшие хозяева позволили себе допустить сумасшедший момент Мбаппе, который простил их, мощно пальнув в руки Гулачи.А вот других острых шансов гостям, устроившим осаду чужих ворот, не удавалось создать вплоть до последних секунд, когда Варан с подачи Толиссо послал мяч головой рядом с правой штангой.

Венгрия набирает своё первое очко на этом Евро, а у Франции баллов теперь четыре, хотя она рассчитывала иметь их шесть по итогам двух матчей. Очевидно, что развязка в этой группе смерти произойдёт по итогам последнего тура.

Кирилл Иванцов

0
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Франции, Сборная Венгрии, евро-2020
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Комментарии (14)
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2
CERG
19 Июня 2021, 18:08

Это не осечка, а урок!
Группа становится еще более интересной.

1
779
19 Июня 2021, 18:07

Французы и с Германией то вышли в самоуверенном, расслабленном виде, а здесь они совсем поначалу лишь очень спокойно выискивали момент забить.
"И на старуху бывает проруха...")))

1
Super fanat
19 Июня 2021, 18:06

Это некий камбек за первый матч! Там венгры выглядели неплохо, но фактор Роналду решил! Здесь же чемпионы мира, казалось, звёздный состав, но никто не проявил себя так, чтобы обыграть венгров. Венгры же многое себе позволяли даже после забитого гола, чем показали, что они смелая сборная, сборная настоящих мужиков, сыгранная команда, без звёзд. Конечно, Франция должна была показывать большее, но довольствоваться приходится тем, что есть. Во многом будет показателен матч с Португалией. Если вынесут бригаду с Роналду вперёд ногами, это будет значить, что чемпионы мира вернулись. Пока всё под сомнением. Хотя для меня Франция до этого матча оставалась главным фаворитом на Евро. Думаю, так будет и в дальнейшем. Просто это был главный матч для венгров, которые выложились на 110 % и добыли важный для себя результат. А осечки бывают у всех. Не думаю, что чемпионов мира оставят за бортом, а значит, Германии и Португалии придётся решать, кто же выйдет дальше, уже сегодня попозже. На третье место, думаю, тут полагаться никто не будет. А венгры герои :)

2
CERG
19 Июня 2021, 18:08

Кто решил?) А тот кто мастерски добивает лежащего)))

0
Super fanat
19 Июня 2021, 18:11

Как видим, сегодня не добили. Тоже надо уметь :) Игроки такого уровня решают в таких матчах. А Мбаппе не сдюжил. По факту же?

0
CERG
19 Июня 2021, 18:12

Мбаппе разочаровал как и остальные.

0
Super fanat
19 Июня 2021, 18:13

У Мбаппе можно отметить только голевой пас. Гризманн же выполнял техническую работу. А Бензема и с ней не справился :)

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1
Bourgignon Alex
19 Июня 2021, 18:04

Ай да мадьяры, ай да молодцы!!!

2
beorn_n
19 Июня 2021, 17:59

Как говорили некоторые комментаторы тут и Тюрам, однозначно Франция выглядит сильнее Италии ага). Венгры жгут.

0
CELTIC FROST
19 Июня 2021, 18:14

Кто сильнее - слон или кит? Посмотрим дальше - в очном противостоянии либо по тому, кто и куда пройдет в итоге.)

0
CERG
19 Июня 2021, 18:09

На Италию посмотрим в матче против силачей)

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