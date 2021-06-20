Венгерские болельщики «ухали» в адрес Мбаппе

|
20 Июня 2021, 13:07,
|
|
Сыгранный в субботу матч между сборными Венгрии и Франции может иметь далекоидущие последствия. Арена в Бухаресте является единственной на Евро-2020, на которой разрешено заполнять трибуны на 100% от максимальной вместимости.
В конце поединка, который завершился со счетом 1:1 ворота венгерского голкипера Петера Гулачи были забросаны бумажными стаканами и даже бутылками. Но помимо болельщиков из Франции «отличились» и венгерские любители футбола.
Как сообщает De Telegraaf, во время игры болельщики «ухали» в адрес форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. А его напарника по атаке Карима Бензема также оскрбляли, но уже словами.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Франции, Карим Бензема, Сборная Венгрии