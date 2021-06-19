Гризманн, Бензема и Мбаппе - в атаке Франции на матч с Венгрией

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19 Июня 2021, 15:06,
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Стали известны стартовые составы сборных Венгрии и Франции на поединок второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
Венгрия: Гулачи, Ботко, Него, Орбан, Солои, Кляйнхайслер, Нодь, Шефер, Фиоло, Солои, Шоллои.
Франция: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Динь, Рабио, Погба, Канте, Гризманн, Бензема, Мбаппе.
Поединок Венгрия - Франция состоится сегодня, 19 июня, начало - 16:00 по московскому времени.
После стартового тура французы занимают второе место в группе F, а венгры находятся на последней строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Франции, Сборная Венгрии