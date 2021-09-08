Гордон в грубой форме раскритиковал главу ассоциации футбола Украины

В последние несколько дней на Украине активно обсуждаются причины ухода Андрея Шевченко с должности наставника сборной прошедшим летом. Украинский специалист обвиняет в случившемся ассоциацию футбола, а те в свою очередь опровергают эти слова, предоставляя обратные доказательства.

Впрочем, на сторону Шевченко стал известный украинский журналист Дмитрий Гордон, позволивший себе раскритиковать главу УАФ Андрея Павелко. «Я с большим неуважением отношусь к Павелко, к этому персонажу. Это чистое недоразумение на посту президента. Судя по тем материалам, которые попадаются в прессе, еще и воришка», - сказал Гордон в программе «Час Голованова» на телеканале «Украина 24».

Напомним, что сменщиком Шевченко стал Александр Петраков, выигравший с командой Украины U-20 молодежный чемпионат мира в 2019 году. На данный момент он является исполняющим обязанности главного тренера.