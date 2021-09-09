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Петраков - о положительном допинг-тесте игрока сборной Казахстана: «Я этими делами не занимаюсь»

09 Сентября 2021 • 12:24 Комментировать
Финляндия
...
Украина
09.10 19:00

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался по поводу положительного допинг-теста у игрока сборной Казахстана Руслана Валиуллина, который отметился дублем в недавнем матче с украинцами (2:2).

Петраков отметил, что к данной информации относится отрицательно. Он заявил, что такими делами не занимается и не привык строить своё счастье на чужом горе. Наставник добавил, что тогда в Казахстане украинцы потеряли важнейшие два очка, информирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин пропустил последний матч со сборной Боснии и Герцеговины из-за положительного допинг-теста. Ранее его дубль принёс казахам очков в игре со сборной Украины.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Казахстана Александр Петраков Руслан Валиуллин
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