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Чемпионат мира по футболу 2022

​Зинченко не сыграет за сборную Украины в октябре

28 Сентября 2021 • 14:38 Комментировать
Финляндия
...
Украина
09.10 19:00

Александр Зинченко не сможет выступить за сборную Украины в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира против Финляндии и Боснии и Герцеговины. На сайте Украинской ассоциации футбола сообщается, что у 24-летнего футболиста в расположении «Манчестер Сити» был выявлен надрыв икроножной мышцы.

Учитывая ситуацию, тренер украинской сборной Александр Петраков вызвал в команду полузащитника Александра Пихалёнка, выступающего за «Днепр-1».

Сборная Украины на текущий момент в таблице своей отборочной группы занимает второе место с пятью очками. Все пять игр «жёлто-синие» завершили вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Зинченко
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