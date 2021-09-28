​Зинченко не сыграет за сборную Украины в октябре

Александр Зинченко не сможет выступить за сборную Украины в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира против Финляндии и Боснии и Герцеговины. На сайте Украинской ассоциации футбола сообщается, что у 24-летнего футболиста в расположении «Манчестер Сити» был выявлен надрыв икроножной мышцы.

Учитывая ситуацию, тренер украинской сборной Александр Петраков вызвал в команду полузащитника Александра Пихалёнка, выступающего за «Днепр-1».

Сборная Украины на текущий момент в таблице своей отборочной группы занимает второе место с пятью очками. Все пять игр «жёлто-синие» завершили вничью.