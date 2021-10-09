Сборная Украины наконец прервала ничейную серию, обыграв Финляндию на выезде

В рамках отбора к чемпионату мира 2022 сошлись Финляндия и Украина.

В группе D интрига умерла довольно давно. Франция пусть и играет скверно, выиграв всего 3 матча из 6, но соперники – ещё слабее. Только вдумайтесь, сборная Украины за пять матчей умудрилась скачать пять (!) ничьих, а команда Финляндии за четыре игры победила всего однажды. И вот, перед очным матчем, отставали они от лидирующей Франции уже на семь очков. Борьба идёт только за второе место в группе.

Александр Петраков в обойме выпустил мощное трио – Яремчук, Ярмоленко и Цыганков. При отсутствующих Зинченко и Малиновском, пожалуй, лучший выбор. В полузащите подкармливали их опытный Степаненко и молодой Шапаренко, а финнов традиционно самый известный игрок Теему Пукки. Да сейчас любители футбола приглядываются к Лукашу Градецки, удерживающему Андрея Лунёва на скамейке запасных «Байера».

Начали команды очень лихо. Уже на четвертой минуте Пукки бил из центра штрафной площади – заблокировали. А в ответной атаке украинцы открыли счет: Андрей Ярмоленко приблизился к воротам, особого сопротивления не встретил и прекрасным ударом упаковал мяч в «девятку». Украина могла и должна была развивать преимущество, когда Цыганков на дриблинге разбросал двоих, прострелил на Яремчука, но Роман с острого угла пробил мимо ворот.

Вместо гола «жёлто-синих» случился ответный мяч финнов. После углового пробил Йоэль Похьянпало, Пятов удар парировал, но на добивании самым расторопным оказался Теему Пукки, оформивший 31-й гол за сборную Финляндии. Такая весёлая игра пошла, что Украина ещё до перерыва сообразила ответ. Цыганков вновь ураганом промчался по правому краю, выкатил на Яремчука в центр штрафной площади, и в этот раз Роман уже разобрался спокойно, за два касания огорчив Градецки – 1:2.

Второй тайм команды тоже начали бодро. Роман Яремчук заходил на дубль после паса из глубины. Ворвался форвард сборной Украины в штрафную площадь и метил в ближнюю «девятку», но чуть-чуть не попал. Только к часу игры наступило небольшое затишье. Петракова волновала травма Ярмоленко, который периодически просил медицинскую помощь, а финны пытались отыграться, но атаковали не слишком рьяно.

Всё-таки прервалась ничейная серия сборной Украины, составившая пять матчей отбора к ЧМ-2022. Команда Петракова водрузилась на второе место в группе.