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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Украины наконец прервала ничейную серию, обыграв Финляндию на выезде

09 Октября 2021 • 20:50 Комментировать (1)
Финляндия
1:2
Украина
окончен
В рамках отбора к чемпионату мира 2022 сошлись Финляндия и Украина.

 

Протокол игры  
Финляндия 1:2 Украина
  4' Ярмоленко Андрей (0:1)
(1:1) Пукки Теэму 29'  
  34' Яремчук Роман (1:2)
Градецки Лукаш Алхо Николай Тойвио Йоона Араюури Паулус Вяйсянен Лео Райтала Юкка Лам Томас Камара Глен Лод Робин Похьянпало Йоэль Пукки Теэму
Запасные: Йоронен Йессе Иванов Роберт Эрикссон Карлйохан Хямяляйнен Нико Ояла Юхани Гранлунд Альбин Тейлор Роберт Нисканен Ильмари Риски Роопе Ниссилья Урхо Валакари Онни Йенсен Фредрик
Пятов Андрей Забарный Илья Кривцов Сергей   37' Матвиенко Николай Соболь Эдуард   46' (Корниенко Виктор (   46') Тымчик Александр Степаненко Тарас Шапаренко Николай Ярмоленко Андрей Яремчук Роман Цыганков Виктор
Запасные: Ризнык Дмитрий Зубков Александр Сикан Даниил Бущан Георгий Шабанов Артём Караваев Александр Сидорчук Сергей Харатин Игорь Булеца Сергей Сирота Александр Довбик Артём
09 октября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

В группе D интрига умерла довольно давно. Франция пусть и играет скверно, выиграв всего 3 матча из 6, но соперники – ещё слабее. Только вдумайтесь, сборная Украины за пять матчей умудрилась скачать пять (!) ничьих, а команда Финляндии за четыре игры победила всего однажды. И вот, перед очным матчем, отставали они от лидирующей Франции уже на семь очков. Борьба идёт только за второе место в группе.

Александр Петраков в обойме выпустил мощное трио – Яремчук, Ярмоленко и Цыганков. При отсутствующих Зинченко и Малиновском, пожалуй, лучший выбор. В полузащите подкармливали их опытный Степаненко и молодой Шапаренко, а финнов традиционно самый известный игрок Теему Пукки. Да сейчас любители футбола приглядываются к Лукашу Градецки, удерживающему Андрея Лунёва на скамейке запасных «Байера».

Начали команды очень лихо. Уже на четвертой минуте Пукки бил из центра штрафной площади – заблокировали. А в ответной атаке украинцы открыли счет: Андрей Ярмоленко приблизился к воротам, особого сопротивления не встретил и прекрасным ударом упаковал мяч в «девятку». Украина могла и должна была развивать преимущество, когда Цыганков на дриблинге разбросал двоих, прострелил на Яремчука, но Роман с острого угла пробил мимо ворот.

Вместо гола «жёлто-синих» случился ответный мяч финнов. После углового пробил Йоэль Похьянпало, Пятов удар парировал, но на добивании самым расторопным оказался Теему Пукки, оформивший 31-й гол за сборную Финляндии. Такая весёлая игра пошла, что Украина ещё до перерыва сообразила ответ. Цыганков вновь ураганом промчался по правому краю, выкатил на Яремчука в центр штрафной площади, и в этот раз Роман уже разобрался спокойно, за два касания огорчив Градецки – 1:2.

Второй тайм команды тоже начали бодро. Роман Яремчук заходил на дубль после паса из глубины. Ворвался форвард сборной Украины в штрафную площадь и метил в ближнюю «девятку», но чуть-чуть не попал. Только к часу игры наступило небольшое затишье. Петракова волновала травма Ярмоленко, который периодически просил медицинскую помощь, а финны пытались отыграться, но атаковали не слишком рьяно.

Всё-таки прервалась ничейная серия сборной Украины, составившая пять матчей отбора к ЧМ-2022. Команда Петракова водрузилась на второе место в группе.

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Комментарии (1)
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ARTUR
09 Октября 2021 в 21:00
Отличный первый тайм,гол Ярмоленко суперский,игра очень хорошая, и спасибо за победу ,привезли мне бабулечки,очень классный коф зашёл ,не понимаю даже почему был такой большой аж целых 2,47.Болельщики Украины должны быть довольны и содержанием и результатам.
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окончен Казахстан 0:2 Босния и Герцеговина
окончен Литва 3:1 Болгария
окончен Шотландия 3:2 Израиль
окончен Азербайджан 0:3 Ирландия
окончен Финляндия 1:2 Украина
окончен Грузия 0:2 Греция
окончен Швеция 3:0 Косово
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