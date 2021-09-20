Соболь считает, что Пятов и Ярмоленко могут помочь вернуть Малиновского в сборную Украины

Защитник «Брюгге» Эдуард Соболь озвучил своё мнение касаемо невключения Руслана Малиновского в список вызванных на октябрьские матчи сборной Украины.

Игрок «жёлто-синих» придерживается позиции, что он не должен обсуждать решения Александра Петракова.

«Это решение главного тренера, я не должен ничего комментировать. Если кто и может повлиять и попросить тренера изменить решение, то это должны сделать опытные футболисты – Ярмоленко или Пятов», - приводит слова Соболя Football.ua.

Ранее сообщалось, что у полузащитника «Аталанты» конфликт с главным тренером украинской сборной Александром Петраковым.