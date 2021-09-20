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Соболь считает, что Пятов и Ярмоленко могут помочь вернуть Малиновского в сборную Украины

20 Сентября 2021 • 11:19 Комментировать
Финляндия
...
Украина
09.10 19:00

Защитник «Брюгге» Эдуард Соболь озвучил своё мнение касаемо невключения Руслана Малиновского в список вызванных на октябрьские матчи сборной Украины.

Игрок «жёлто-синих» придерживается позиции, что он не должен обсуждать решения Александра Петракова.

«Это решение главного тренера, я не должен ничего комментировать. Если кто и может повлиять и попросить тренера изменить решение, то это должны сделать опытные футболисты – Ярмоленко или Пятов», - приводит слова Соболя Football.ua.

Ранее сообщалось, что у полузащитника «Аталанты» конфликт с главным тренером украинской сборной Александром Петраковым.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Андрей Пятов Андрей Ярмоленко Эдуард Соболь Руслан Малиновский Александр Петраков
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