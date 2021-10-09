​Петраков: «Эта победа будет напрасной, если не обыграем Боснию»

Александр Петраков, который является исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, высказался после гостевой победы над Финляндией со счётом 2:1.

«Теперь я всеми мыслями в матче с Боснией. Это победа будет напрасной, если мы не выиграем во Львове. Ярмоленко был сегодня настоящим лидером, тянул всю команду. Впрочем, благодарность всем ребятам. Это их победа!» - поделился своими мыслями Петраков в эфире канала «Футбол 1». Слова тренера приводятся на официальном сайте УЕФА.

Сборная Украины примет сборную Боснии и Герцеговины в ближайший вторник, 12 октября. На текущий момент украинцы занимают второе место в своей группе. Боснийцы отстают от «жёлто-синих» на два очка, а финны – на три. При этом Украина провела на игру больше по сравнению с прямыми конкурентами.