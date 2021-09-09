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Чемпионат мира 2022

Наставник сборной Украины заявил, что часть премиальных за ничью с Францией будут отданы на благотворительность

09 Сентября 2021 • 23:52 Комментировать
Финляндия
...
Украина
09.10 19:00

На днях украинская сборная под руководством нового главного тренера Александра Петракова в Киеве сумела сыграть вничью с действующими чемпионами мира, Францией. После поединка глава ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что за этот результат футболисты получат огромные премиальные.

Впрочем, Петраков отметил, что игроки решили отдать часть денег на благотворительность, а именно пожертвовать определенную сумму на развитие детско-юношеского футбола в стране. Такой инициативой украинский специалист поделился в интервью для программы «Футбол NEWS», которая выходит на местном телеканале «Футбол 1».

Стоит добавить, что по итогам прошедшего чемпионата Европы, на котором Украина добралась до четвертьфинала, капитан Андрей Ярмоленко отдал на благотворительность все свои призовые, а подобное решение было принято вингером «Вест Хэма» еще весной.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Петраков
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